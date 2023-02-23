دعت لوقف ملاحقة المعارضين.. "النهضة" التونسية: الغنوشي خضع لتحقيق بتهم "كيدية"

قالت حركة النهضة التونسية إن رئيسها راشد الغنوشي، خضع للاستجواب في تهم "ملفقة وكيدية تتعلق بجرائم إرهاب".

وقالت الحركة إن الغنوشي "مثل لدى فرقة العوينة للبحث في الجرائم الإرهابية للتحقيق معه في تهمة كيدية وملفقة وسخيفة أدلى بها أحد مرضى القلوب من الوشاة دون تقديم أي دليل إدانة جدي".

وأضافت الحركة أن الغنوشي قضى 8 ساعات لدى الفرقة "نصفها كانت حالة انتظار"، ثم تُرك في حالة سراح.

ودعت الحركة في بيانها إلى "الكف عن ملاحقة رموز المعارضة وعلى رأسهم راشد الغنوشي تحت غطاء التهم المزيفة والملفقة بمحاربة الفساد والاحتكار والتآمر على الدولة".

ودعا البيان "القضاة الشرفاء لعدم الانصياع إلى الضغوطات التي باتت معلنة من السلطة وعدم الخوف من التحريض ضدهم وتعريض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر وإطلاق سراح كل الموقوفين ظلما من سياسيين ونقابيين وإعلاميين ورجال أعمال وغيرهم".

المصدر: RT