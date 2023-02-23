مصر.. مرافق طفل مريض يطعن طبيبا بسبب "كانولا"

شهد مستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية في مصر واقعة مأساوية حيث اعتدى مرافق طفل مريض بالطعن بسلاح أبيض على أحد الأطباء.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الطبيب أصيب بجرح قطعي بالرأس والوجه بلغ 15 غرزة، حيث تم حجزه للعلاج بالمستشفى.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت إخطارا من نقطة شرطة مستشفى كفر الزيات العام باعتداء مرافق مريض على طبيب أطفال وأحد أفراد الأمن الإداري بالمستشفى.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز شرطة كفر الزيات إلى موقع البلاغ، وتبين دخول مرافق طفل مريض إلى مستشفى كفر الزيات العام لطلب تركيب "كانولا" للطفل.

وأثناء بحث مرافق الطفل المريض عن طبيب لتركيب "كانولا" للطفل، صعد أحد مرافقي الطفل إلى قسم الحضانات بالمستشفى، وأثناء حديثه مع طبيب أطفال قسم الحضانات بالمستشفى، نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تعديه على الطبيب بواسطة سلاح أبيض في الرأس والوجه ما أدى لإصابته بجروح قطعية.

كما أصيب أحد أفراد الأمن الإداري بخلع بالكتف، وتم نقلهما داخل المستشفى لتلقي العلاج واجراء جراحة لطبيب الأطفال بواقع 15 غرزة لوقف نزيف الدماء.

وتمكنت مباحث مركز شرطة كفر الزيات من التحفظ على المتهم واقتياده إلى مركز شرطة كفر الزيات وتحرير محضر وفتح بالواقعة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري