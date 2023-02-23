مصر.. ضبط باحث قانوني يتاجر بآثار ومخطوطات نادرة

ضبطت شرطة السياحة والآثار المصرية باحثا قانونيا بحوزته مجموعة من التحف الأثرية والمخطوطات والكتب النادرة.

وذكر موقع "القاهرة 24" أنه حصل على التحريات الأمنية التي أعدتها إدارة مباحث الآثار في قطاع شرطة السياحة والآثار، في القضية التي ضبط فيها باحث قانوني في إحدى المؤسسات، وقال إن المضبوطات الأثرية "تمثل أمنا قوميا".

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وحسب التحريات الأولية التي أجرتها مباحث الآثار وردت معلومات تفيد بأن المتهم يتاجر بالآثار والعملات الأثرية.

وبتفتيش مسكن المتهم عُثر على صندوق خشبي بداخله جزء من تمثال فرعوني ومنظاران، ونظارة، وسيف مدون عليه اسم الملك فاروق، إضافة إلى 19 قطعة من العملة الورقية، و105 قطع من العملات المعدنية التي تعود لعصور مختلفة.

كما عثر على نياشين وميداليات ومجموعة من الكتب والمخطوطات، وهاتف، ومبلغ مالي قدره 15 ألف دولار، هو حصيلة تجارته.

وأقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وباستخدامه الهاتف المحمول للدخول إلى الإنترنت وتأسيس صفحة على "فيسبوك" لبيع المضبوطات.

المصدر: "القاهرة 24"