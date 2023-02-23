مسؤول مصري: انحسار مياه البحر المتوسط في الإسكندرية مرتبط بزلزال تركيا (صور)

علق رئيس الهيئة القومية المصرية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، محمد زهران، على الصور المتداولة لانحسار مياه ساحل محافظة الإسكندرية، وشبه جزيرة سيناء.

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وقال إن الأمر من وجهة نظره الشخصية مرتبط بشكل مباشر بحركة الزلازل حاليا في العالم، والتي كان لها آثرا مباشرا على هذه الظاهرة خاصة مع محافظة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط.

وأشار إلى أن حركة الصفائح التكتونية والتي تؤدي إلى حركة الزلازل يكون لها العديد من التأثيرات الجانبية التي تؤدي إلى تغيرات لفترة لحين هدوئها واستقرارها ومن ثم عودة الأمور إلى شكلها الطبيعي.

وأكد أن الموضوع مرتبط بشكل كبير بهذه الآثار لحركة الزلازل الحالية في العالم.

وعلى مدار الأيام الماضية، انتشرت العديد من الصور التي اختلف كثيرون في تفسيرها مع اتجاه الأغلبية لربطها بحركة الزلازل البادئة مع زلزال تركيا الذي وقع بداية شهر فبراير الجاري وخلف عشرات الآلاف في مدن تركية وسورية.

وظهر في محافظة الإسكندرية ضوء أزرق في وسط المدينة منذ أيام، وربطه البعض بنفس الأمر إلى أن ظهر تفسير آخر كاشفا عن ارتباط الضوء باحتفالات في المدينة المطلة على البحر المتوسط والتي أطلقت عدت منظمات منها اليونيسكو تحذيرات من احتمالية تعرضها ومدن عالمية أخرى لتسونامي.

المصدر: المصري اليوم