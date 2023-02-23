سوريا.. وصول قافلة مساعدات أردنية جديدة لمتضرري الزلزال (صورة)

وصلت اليوم إلى الأراضي السورية قافلة مساعدات أردنية جديدة عبر معبر نصيب الحدودي، محملة بنحو 120 طنا من المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال.

وأعلن القائم بأعمال السفارة الأردنية بدمشق باسل الكايد، أن "القافلة مكونة من 14 شاحنة، تحمل مساعدات إغاثية متنوعة، مقدّمة للأشقاء في سوريا، لمواجهة تداعيات الزلزال من الحكومة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والشعب الأردني."

ولفت الكايد إلى أنه تم حتى الآن إرسال 65 شاحنة برا عن طريق معبر نصيب، من الحكومة الأردنية.

إضافة إلى 3 طائرات حملت المساعدات عبر المطارات السورية و10 سيارات إسعاف، كما ساهم المجتمع المدني والسوريون المقيمون في الأردن بتقديم المساعدات لمساندة وطنهم في محنته، مؤكداً استمرار بلاده في تقديم المساعدات بتوجيهات من الملك عبد الله الثاني، لدعم الأشقاء في سوريا.

من جانبه، نوّه رئيس مجلس محافظة درعا منهل محاميد بوقوف الأردن مع سوريا في هذه الكارثة، موجهاً الشكر الكبير لكل الذين قدموا الدعم وساندوا السوريين في محنتهم.

المصدر: سانا