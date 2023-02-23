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مديرة الوثائق الملكية المغربية: "الصحراء الشرقية في الجزائر أرض مغربية"

أخبار العالم العربي

مديرة الوثائق الملكية المغربية:
Globallookpress
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أكدت مديرة الوثائق الملكية المغربية، بهيجة السيمو، أن "الصحراء الشرقية (جنوب غرب الجزائر) أرض مغربية".

وأشارت إلى أن هذه الوثائق "متوفرة، ويمكن الاطلاع عليها، ولا "تشمل المرسلات والبيعات فقط، وإنما تضم أيضا عددا من الخرائط والاتفاقيات ورسومات للحدود"، منذ العصور الماضية وإلى اليوم. 

وقالت إن إدارة الوثائق المغربية، حصلت على الوثائق من دول أوروبية.

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المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء

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