الحوثيون: الوجود العسكري الأمريكي أو البريطاني أمر غير مقبول ولنا الحق في التعامل معه كونه عدوانا

قال زعيم جماعة أنصار الله الحوثية، عبد الملك الحوثي، إن الوجود العسكري الأمريكي أو البريطاني في اليمن أمر غير مقبول، ولنا الحق في التعامل معه باعتباره عدوانا واحتلالا لبلدنا.

وصرح الحوثي في كلمة متلفزة يوم الخميس، بأنهم لن يسمحوا بأي تواجد عسكري أمريكي أو بريطاني سواء كان في جزيرة من الجزر أو في أي منشاة أو أي محافظة.

وأفاد بأن واشنطن تسعى دائما لأن تكون مستفيدة من مسار الأمور وتسعى لاحتلال اليمن من خلال أدواتها كما حصل في المحافظات المحتلة.

وأوضح عبد الملك الحوثي أن الولايات المتحدة استفادت كثيرا من الحرب على مستوى ما حصلت عليه من صفقات أسلحة، وعلى مستوى أهدافه في المنطقة لتدمير الشعوب واستهداف الأمة.

وذكر أن المرحلة الراهنة فيها حوار بوساطة عمانية، مشيرا إلى أن التحالف العربي يسعى للمماطلة تجاه الاستحقاقات التي لابد منها.

وأضاف أنه وخلال الحوارات لاحظوا أن للدور السلبي الأمريكي تأثير في مماطلة دول التحالف العربي.

وصرح الحوثي بأن واشنطن تحاول عرقة الجهود العمانية من خلال ثلاث نقاط أساسية أولها إبعاد التحالف عن أي التزامات تترتب على أي اتفاق.

المصدر: RT