الأسد يشكر أرمينيا على مساعداتها لسوريا

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن شكره لأرمينيا على ما أرسلته من فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا.

وخلال لقائه وزير خارجية أرمينيا، أرارات ميرزويان، أشار الأسد إلى "العلاقات التاريخية التي تربط بين سوريا والأرمن في مختلف دول العالم".

وذكرت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأسد شدد على أهمية العمل من أجل تطوير التعاون الثنائي المشترك بين بلاده وأرمينيا، "خدمة للمصالح المشتركة للشعبين، وخاصة أنّ الأرمن السوريين هم جزء عضوي من الهوية السورية والنسيج المجتمعي، لذلك فإنّهم يشكّلون جسرا يمكن الانطلاق منه لتطوير هذا التعاون".

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وقال الأسد "إن مواجهة التحديات والتغيرات الجارية في العالم تتطلب بناء شبكة من العلاقات والتحالفات بين الدول التي تشترك في المبادئ والمصالح، بحيث تشكّل قوة فاعلة تتحرك وتعمل لصالح شعوبها".

ونقل ميرزويان تعازي رئيس الوزراء نيكول باشينيان والشعب الأرمني، وتأكيده "أنه لم يكن ممكنا لأرمينيا إلا أن تقف إلى جانب الشعب السوري في هذه المحنة لأنّها ما زالت تذكر وقوف سوريا إلى جانبها، وتقديم المساعدة لها عندما تعرضت لزلزال مدمر عام 1988، كما أن سوريا كانت الملجأ والموطن لآلاف من الأرمن الذين ما زالوا يعيشون فيها.

وأضاف: "بالعلاقة الطيّبة التي تجمع بين بلاده وسوريا، معبّرا عن حرص أرمينيا على تعزيز العلاقات مع سوريا في المجالات كافة، انطلاقاً من الروابط التي تجمع الشعبين الصديقين".

المصدر: RT