رصد هزتين أرضيتين قبالة الساحل اللبناني ولجنة تنسيق عمليات الكوارث تستبعد حدوث تسونامي

أعلنت لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية ووحدة إدارة الكوارث في لبنان عن رصدها هزتين أرضيتين مساء اليوم الأربعاء، قبالة الساحل اللبناني جنوبا ولا خطر من تسونامي

وفي بيان، قالت لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية ووحدة إدارة الكوارث: "أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بأنه سجل مساء يوم الأربعاء في 22 فبراير 2023 هزتين أرضيتين شعر بهما المواطنون:

- الأولى عند الساعة 18:43 بقوّة 3.5 على مقياس ريختر حدد موقعها مقابل الساحل اللبناني على بعد 67 كلم من منطقة الصرفند.

- الثانية عند الساعة 18:58 بقوة 3.6 على مقياس ريختر حدد موقعها مقابل الساحل اللبناني على بعد 59 كلم من منطقة الصرفند".

وأضاف البيان: "يهم المركز الوطني للجيوفيزياء أن يوضح أنه ليس هناك أي خطر من أمواج تسونامي في لبنان نتيجة لهاتين الهزتين".

ونشرت اللجنة روابط فيها تعليمات أشارت إلى أنه يتوجب على جميع المواطنين ضرورة الاطلاع عليها، وهي توضح طريقة التصرف قبل وخلال وبعد الهزات الأرضية"

وطلبت اللجنة من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة كافة توخي الحذر في نقل وتحليل المعلومات المتعلّقة بالزلازل وعدم نشرها قبل التأكد من صحتها.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"