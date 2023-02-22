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المغرب.. بيان للقصر الملكي بشأن صحة الملك محمد السادس

أخبار العالم العربي

المغرب.. بيان للقصر الملكي بشأن صحة الملك محمد السادس
AP
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أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في المغرب أن الملك محمد السادس تعرض لنزلة برد.

وقالت الوزارة في بيان: "تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعرض حفظه الله لنزلة برد".

وأضاف البيان: "لهذا السبب، فقد أوصى الطبيب الخاص لجلالة الملك حفظه الله بأخذ جلالته فترة راحة طبية وتفادي السفر لبضعة أيام".

وأكمل: "حفظ الله مولانا الإمام، ومن عليه بالشفاء العاجل، وأدام عليه نعمة الصحة والعافية وطول العمر".

المصدر: "هسبريس"

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