"حماس": مجزرة نابلس لن تمر دون رد

توعدت حركة حماس، بالرد على المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مدينة نابلس بالضفة الغربية وراح ضيحتها 10 فلسطينيين وعشرات الجرحى.

وأكدت حماس في بيان أن: "استهداف المدنيين والمسنين والأطفال في المدينة، لن يكسر عزم شعبنا وإصراره على نهج المقاومة والجهاد، ولن يحقق للاحتلال الصهيوني أمنا في أرضنا المحتلة".

وشددت على أن: "الشعب البطل لن يمرر هذه المجزرة دون رد، وسيثأر لدماء الشهداء الأبطال". و

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 10 شبان فلسطينيين، خلال الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في البلدة القيمة بنابلس.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 102 إصابة إلى المشافي، بينها 6 إصابات حرجة، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق بالغاز يتم التعامل ميدانيا.

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المصدر: RT