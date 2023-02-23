RT ترصد أقوى أسلحة الجيش المصري في الإمارات

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي المصرية مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "IDEX 2023" والمقام في الإمارات بنماذج متنوعة من الأسلحة والذخائر والمعدات.

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تشارك وزارة الإنتاج الحربي المصرية في المعرض بنماذج متنوعة من منتجاتها العسكرية من أسلحة وذخائر ومعدات مثل (الصلب المدرع، الرشاش المتعدد، البندقية الآلية المطورة 7.62×39 مم، القاذف السداسي عيار 40 مم، إلى جانب المواد القاذفة، بمب الهاون 120 مم "ش ف – دخان"، المقذوفات، محدثات الصوت، الكبسولات الطرقية، الأنابيب الكاشفة، قنابل "يدوية - صدمة - مسيلة للدموع"، الخرطوش المطاطي وخرطوش الصيد، بالإضافة إلى عدد من الأنظمة الدفاعية مثل الرادار الثنائي ونظام التعارف المصري المؤمن IFF ونظام الإعاقة الإلكترونية على الطائرة بدون طيار، وغيرها من المنتجات التي يتم إنتاجها وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية).

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر محمد صلاح الدين بمعروضات الجانب المصري في "IDEX 2023" حيث يقع الجناح المصري بالمعرض على مساحة عرض تبلغ 376.25 م2 تضم منتجات عسكرية متنوعة لشركات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مؤكداً أن كل الجهات المصرية المشاركة في المعرض حريصة على التكامل معاً ليخرج الجناح المصري بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها.

المصدر: RT