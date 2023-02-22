الصحة الفلسطينية: 3 شهداء و39 إصابة خلال مواجهات في مدينة نابلس (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد 3 شبان فلسطينيين، خلال الاشتباكات المندلعة مع الجيش الإسرائيلي في البلدة القيمة بنابلس.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 39 إصابة إلى المشافي، بينها 4 إصابات حرجة، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق بالغاز يتم التعامل ميدانيا.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية الإصابات التي وصلت إلى المشافي جراء عدوان الاحتلال على نابلس:

- مستشفى رفيديا الحكومي: 26 إصابة بالرصاص الحي، بينها 4 إصابات خطيرة، إحداها في الرأس.

- مستشفى نابلس التخصصي: 6 إصابات حرجة بالرصاص الحي في البطن والظهر.

- مستشفى النجاح: 4 إصابات بالرصاص الحي.

-مستشفى الاتحاد النسائي: 5 إصابات بالرصاص الحي.

كما حاصر الجيش الإسرائيلي أحد المنازل داخل البلدة القديمة بنابلس.

ومن جانبهم، قام الشبان الفلسطينيون، بإشعال الإطارات في البلدة القديمة، للتشويش على الجيش الإسرائيلي الذي يحاصر المزل.

وكتب الشاب المطارد حسام اسليم، عبر "فيسبوك" منشورا قال فيه إنه محاصر من قبل قوات الاحتلال برفقة الشاب محمد الجنيدي داخل منزل في البلدة القديمة بنابلس.

المصدر: RT