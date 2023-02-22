محكمة إسرائيلية تقضي بحبس قيادي في الجهاد الإسلامي 22 شهرا

قضت محكمة إسرائيلية بحبس القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بسام السعدي 22 شهرا مع النفاذ.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن السعدي أدين بعد إقراره بالذنب في إطار تسوية قضائية بـ"تشكيل عصابة أشرار وبالتحريض على الكراهية وانتحال هوية"، لافتا إلى أن السعدي "بحسب اللائحة الاتهامية عمل مع مشتبه بهم آخرين على الترويج لأنشطة منظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية"، على حد قوله.

وأعلن الجيش أن المحكمة أصدرت في حق السعدي حكما بـ"الحبس 22 شهرا وحكما مع وقف التنفيذ وغرامة"، دون الإشارة إلى مدة الحكم الصادر مع وقف التنفيذ أو قيمة الغرامة.

وفي الأول من أغسطس 2022، أوقفت السلطات الإسرائيلية، السعدي قائد "الجهاد الإسلامي" في جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة، حيث وجهت إليه محكمة عسكرية إسرائيلية الاتهام بدعم منظمة "إرهابية" وتحويل أموال إليها.

وكان قد أعقبت توقيف السعدي تهديدات أطلقتها حركة "الجهاد الإسلامي" التي أعلنت "التعبئة العامة" لمقاتليها، فيما ردت إسرائيل بشن هجوم على الفصيل المسلح في قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي.

منذ بداية السنة، قتل في العمليات بين الفلسطينيين والإسرائيليين 49 فلسطينيا، وهم مقاتلون وناشطون ومدنيون، بينهم أطفال، كما قتل 9 إسرائيليين، وفق "فرانس برس".

المصدر: "فرانس برس"