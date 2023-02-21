الجزائر.. النيابة العامة توقف متهمين بتهريب مواطنة إلى تونس ممنوعة من السفر

أعلنت النيابة العامة بمجلس قضاء قسنطينة شمال شرق الجزائر، الثلاثاء، عن إيداع 4 أشخاص في الحبس المؤقت في قضية تهريب أميرة بوراوي سرا نحو تونس بطريقة غير شرعية.

وأشار بيان مجلس القضاء إنه: "بتاريخ 2023.02.08 وردت معلومات لمصالح الأمن مفادها مغادرة المسماة بوراوي أميرة التراب الجزائري إلى دولة تونس بطريقة غير شرعية، لاسيما أنها محل أمر قضائي بالمنع من المغادرة".

وأكد أن: "النيابة أمرت بفتح تحقيق و تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة وأسفرت التحريات على خروج المعنية من التراب الوطني الجزائري بطريقة غير قانونية ومخطط لها بمساعدة شبكة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين من بينهم سائق سيارة أجرة غير شرعية وموظف بالمعبر الحدودي وأشخاص آخرين وبتواطؤ من إعلامي وأحد اقاربها ووالدتها".

وأوضح أنه بتاريخ 2023.02.19، تم تقديم خمسة أشخاص مشتبه فيهم أمام نيابة القطب الجزائي المتخصص.

وبموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي، تم توجيه تهم تكوين جمعية أشرار، مغادرة التراب الجزائري بصفة غير مشروعة وتهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة.

وذكر البيان أنه: "بعد استجواب المتهمين المذكورين أعلاء أصدر السيد قاضي التحقيق أمرا بإيداع أربعة منهم رهن الحبس المؤقت ووضع متهمة تحت الرقابة القضائية".

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المصدر: الشروق الجزائرية