عن الانتقاد والغرور..الأمير عبد العزيز بن سلمان: يحزنني حال بعض الوزراء كثيرا

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن مفهوم الانتقاد بين الناس يعتبر "نقصا"، ومعناه الصحيح هو التقييم والأخذ بذلك له انعكاس إيجابي للمنفعة العامة.

وخلال مشاركته في فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية بالرياض، أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان قائلا: "يحزنني كثيرا حال بعض الوزراء الذي يرى بأنه القائد المحنك والملهم، ولولا تمثيله للمملكة لكان ليس له قيمة"، حيث وصف الإعلام الصادق بالمرآة لمعرفة حقيقة الأحداث وواقعيتها.



وسلط ابن سلمان الضوء على تمكين المرأة والشباب في وزارة الطاقة قائلا: "أشعر بالفخر عندما أصبحت وزيرا عام 2019، كان لدينا 6 موظفات في غرفة معزولة، واليوم وصلنا إلى 388 موظفة".

وتابع: "أهم شيء يعيشه المواطن أنه ينام وهو يحلم، وأن نملك تحقيق أحلامنا بإرادتنا، فليس هناك أقسى من أن يعيش الناس بلا أحلام".

المصدر: "عكاظ"