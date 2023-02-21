قرقاش يسلط الضوء على دور الإمارات في إصدار بيان مجلس الأمن ضد "شرعنة" إسرائيل للمستوطنات

سلط المستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش، الضوء على دور بلاده في صدور البيان الرئاسي لمجلس الأمن المندد بـ"تقنين" السلطات الإسرائيلية بناء المستوطنات.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب أنور قرقاش: "تحركات بناءة ونشطة لصالح القضية الفلسطينية بقيادة ايجابية للدبلوماسية الاماراتية وجهود دقيقة أسفرت عن صدور البيان الرئاسي لمجلس الأمن والذي يندد بالاجماع ببناء وتوسع المستوطنات الاسرائيلية".

وأضاف قرقاش: "البيان هو الأول في مجلس الأمن لصالح الحق الفلسطيني منذ تسع سنوات".

تحركات بناءة ونشطة لصالح القضية الفلسطينية بقيادة ايجابية للدبلوماسية الاماراتية وجهود دقيقة أسفرت عن صدور البيان الرئاسي لمجلس الامن والذي يندد بالاجماع ببناء والتوسع في المستوطنات الاسرائيلية. البيان هو الاول في مجلس الامن لصالح الحق الفلسطيني منذ تسع سنوات. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 21, 2023

ويأتي ذلك بعد أن أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن "قلقه واستيائه" من قرار الحكومة الإسرائيلية في 12 فبراير "تقنين" المناطق الاستيطانية في الضفة الغربية، في بيان تمت الموافقة عليه خلال الجلسة، في حين تجنب المجلس في البيان ذي اللهجة المخففة، مشروع قرار تقوده الإمارات والذي يدعو إلى وقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.

المصدر: RT