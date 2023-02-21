فريق الدفاع المدني السعودي في تركيا يشيد بدوره بعد الزلزال الأخير في ولاية هاتاي (فيديو)

كشف متحدث الدفاع المدني العقيد محمد الحمادي، عن دور فرق الإنقاذ السعودية التي وصلت إلى أنطاكية للبحث عن مفقودين جراء الزلزال الأخير الذي شهدته تركيا.





وفي تصريحات لقناة "الإخبارية"، قال الحمادي إن الفريق باشر عمليات البحث عن مفقودين في 3 مواقع جراء زلزال ولاية هاتاي التركية الأخير.

وأشار الحمادي إلى أنهم يعملون في البحث عن مفقودين وأعمال استطلاع باستخدام كافة الوسائل من المسح البصري وغيرها في أعمال البحث والإنقاذ.

فيديو | متحدث الدفاع المدني محمد الحمادي لـ #الإخبارية: فريقنا باشر عمليات البحث عن مفقودين في 3 مواقع جراء زلزال ولاية هاتاي التركية pic.twitter.com/4N1CENcuIh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 21, 2023

ومساء أمس الاثنين، ضربت هزتان أرضيتان جديدتان ولاية هاتاي جنوبي تركيا، بقوة 6.4 و 5.8 درجات، وشعر بها سكان سوريا ولبنان وفلسطين والأردن .

المصدر: "الإخبارية" + RT