بلينكن: لا بد من إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أنه لا بد من إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت من أجل تشكيل حكومة شرعية.

وفي مؤتمر صحافي، شدد بلينكن على أنه "من المهم الانتقال إلى المرحلة الانتخابية في أسرع وقت لتتمتع الحكومة بالشرعية وتنتخب من الشعب"، مشيرا إلى أن "المبعوث الأممي يعمل في هذا الاتجاه ونحن نعول على العمل لجمع جميع الأطراف لإجراء الانتخابات لمساعدة ليبيا".

يذكر أن مجلس النواب الليبي أحال قبل أيام، التعديل الدستوري الثالث عشر إلى المجلس الأعلى للدولة بعدما أقره في 7 فبراير الجاري، وهو ما اعتبره رئيس المجلس عقيلة صالح بمثابة قاعدة دستورية يمكن الاعتماد عليه لوضع القوانين وإجراء الانتخابات.

المصدر: وكالات