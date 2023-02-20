السوداني يستقبل سلطان طائفة البهرة في الهند ويشيد بالحوار البناء بين الأديان والطوائف

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، سلطان طائفة البهرة في الهند مفضل سيف الدين، والوفد المرافق له.



ونقل بيان حكومي عن السوداني قوله إن "العراق يمتلك ثروة حقيقية تتمثل بالتنوع الديني والإثني الغني، وهو ميزة لهذا الشعب جعلته منفتحا على جميع شعوب العالم وثقافاتها، ومتبنيا قيم الحوار البناء بين الأديان والطوائف".

وأضاف أن "العراق يرحب بالتواصل الثقافي والإنساني النبيل، وقد انتهج خطاب الاعتدال والتقارب في مواجهة خطاب الكراهية والتطرف، بوصفه مسارا لترسيخ السلام والتعايش في أرجاء المنطقة والعالم".

وأعرب سلطان طائفة البهرة بحسب البيان عن "شكره على حسن الضيافة والاستقبال، وعبر عن اعتزازه بزيارة العراق، أرض الأنبياء والأوصياء، ومرتكز التنوع الحضاري والديني".



المصدر: RT