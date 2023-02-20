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الجيش المصري يصدر بيانا حول إرساله مساعدات بحرية إلى سوريا (صور)

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يصدر بيانا حول إرساله مساعدات بحرية إلى سوريا (صور)
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أعلنت القوات المسلحة المصرية عن وصول إمدادات تابعة لها صباح اليوم الاثنين إلى ميناء اللاذقية السوري.

الجيش المصري يصدر بيانا حول إرساله مساعدات بحرية إلى سوريا (صور)
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وصول سفينة مصرية إلى ميناء اللاذقية محملة بنحو 500 طن من المساعدات الإغاثية
وصول سفينة مصرية إلى ميناء اللاذقية محملة بنحو 500 طن من المساعدات الإغاثية

ووفقا لبيان الجيش المصري "وصلت سفينة إمداد تابعة للقوات البحرية المصرية محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية، تضامنا مع سوريا وشعبها الشقيق ووقوفًا إلى جانبها في هذه المحنة الإنسانية الأليمة".

كما أرسلت جمعية الهلال الأحمر المصري مساعدات عاجلة تقدر بنحو 200 طن من المواد الإغاثية ( خيام – بطاطين – مراتب – ملابس متنوعة – أدوية ومستلزمات طبية - أغذية) وقد تم وصول المساعدات الإغاثية للشعب السوري.

الجيش المصري يصدر بيانا حول إرساله مساعدات بحرية إلى سوريا (صور)

المصدر: RT

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