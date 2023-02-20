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غير مقنع.. مغردون يعلقون على سبب إخلاء سبيل سياسي مصري بارز بعد احتجازه لفترة قصيرة

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غير مقنع.. مغردون يعلقون على سبب إخلاء سبيل سياسي مصري بارز بعد احتجازه لفترة قصيرة
تويتر
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أخلت النيابة العامة المصرية سبيل المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بعد عدم ثبوت إدانته في قضية تأمينات، نتيجة تشابه الأسماء.

وحسب وسائل إعلامية مصرية فإنه بسبب تشابه الأسماء، صدر قرار ضبط وإحضار قرطام الذي مثل أمام نيابة شمال الجيزة، والتي فحصت الأوراق وتم إثبات وجود تشابه في الأسماء من ناحية الأب، وعدم تشابه في اسم الأم، وعليه تم إخلاء سبيله دون أي ضمانات.

وقد أثار خبر إلقاء القبض على قرطام ومن ثم الإفراج عنه، موجة من التعليقات عبر موقع "تويتر"، وقد اعتبر أحد المغردين أن سبب الإفراج عنه "غير مقنع".

وسأل آخر: "مش لقيتو تهمه ولا كانت قرصة ودن؟".

وقد شكك عدد من المغردين بسبب الإفراج عنه، وقال أحدهم: "هل نلغي عقولنا لنصدق أن القبض على المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين واحتجازه في القسم لبعض الوقت كان حقا بسبب تشابه اسمه مع مطلوب آخر كما يزعمون؟!".

هذا ولم يصدر حتى الساعة أي قرار أو تعليق من الجهات الرسمية في مصر حول سبب إلقاء القبض على قرطام ومن ثم إخلاء سبيل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + RT

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