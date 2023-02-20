غير مقنع.. مغردون يعلقون على سبب إخلاء سبيل سياسي مصري بارز بعد احتجازه لفترة قصيرة

أخلت النيابة العامة المصرية سبيل المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بعد عدم ثبوت إدانته في قضية تأمينات، نتيجة تشابه الأسماء.

وحسب وسائل إعلامية مصرية فإنه بسبب تشابه الأسماء، صدر قرار ضبط وإحضار قرطام الذي مثل أمام نيابة شمال الجيزة، والتي فحصت الأوراق وتم إثبات وجود تشابه في الأسماء من ناحية الأب، وعدم تشابه في اسم الأم، وعليه تم إخلاء سبيله دون أي ضمانات.

#السلطة_الرابعة | تشابه أسماء .. اخلاء سبيل اكمل قرطام من نيابة الجيزة "صور"

التفاصيل عبر الرابط 👇https://t.co/HMgeAWBOoxpic.twitter.com/CRXTk800Sz — السلطة الرابعة (@dncWejS8RtpIqJh) February 19, 2023

وقد أثار خبر إلقاء القبض على قرطام ومن ثم الإفراج عنه، موجة من التعليقات عبر موقع "تويتر"، وقد اعتبر أحد المغردين أن سبب الإفراج عنه "غير مقنع".

سبب مش مقنع للإفراج عن أكمل قرطام اكيد في حد كلم القاضي بصوت ممدوح شاهين — حسام سيف الدين Hosam Saif (@HazemSa93927240) February 20, 2023

وسأل آخر: "مش لقيتو تهمه ولا كانت قرصة ودن؟".

الإفراج عن رئيس حزب المحافظين المهندس «أكمل قرطام» من محكمة شمال الجيزة الإبتدائية بعد عدة ساعات من احتجازه

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مش لقيتو تهمه ولا كانت قرصة ودن ؟ — Dr.Mohammed (@DrMohamed_1) February 19, 2023

الإفراج عن أكمل قرطام قالك كان تشابه أسماء هههههههههه pic.twitter.com/kgYaBbNjJK — Ahmed Samih (@AhmedSamih) February 20, 2023

وقد شكك عدد من المغردين بسبب الإفراج عنه، وقال أحدهم: "هل نلغي عقولنا لنصدق أن القبض على المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين واحتجازه في القسم لبعض الوقت كان حقا بسبب تشابه اسمه مع مطلوب آخر كما يزعمون؟!".

هل نلغي عقولنا لنصدق أن القبض على المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين واحتجازه في القسم لبعض الوقت كان حقا بسبب تشابه اسمه مع مطلوب آخر كما يزعمون؟! — kotb elaraby (@kotbelaraby) February 19, 2023

اكمل قرطام اتقبض عليه علشان تشابه اسماء مع مجرم اخر



انتوا متخيلين ان فيه اثنين اسمهم قرطام وبالصدفه ولادهم اسمهم اكمل — Ibrahim Abdalla (@IbrahimAHussein) February 20, 2023

هذا ولم يصدر حتى الساعة أي قرار أو تعليق من الجهات الرسمية في مصر حول سبب إلقاء القبض على قرطام ومن ثم إخلاء سبيل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + RT