روسيا تسلم 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى سوريا خلال يوم واحد

أعلن الأدميرال أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا. أن روسيا قدمت خلال يوم واحد 100 طن من المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال

وأوضح الادميرال: أن "روسيا نقلت إلى سوريا 100 طن من المساعدات الإنسانية خلال يوم واحد. ليصل مجموع ما تم تقديمه 389.8 طن.

وقال جورينوف: "قمنا بتنفيذ أعمال إنسانية في بلدات الخزانية وسلهب وخانديك-الجربي وسكلبية وخراد-أمورين في محافظة حماة، وفي بلدات أرهوم - ساحور والخالدية في محافظة حلب، تم خلالها توزيع مواد غذائية على السكان بوزن إجمالي بلغ 26.6 طنا".

وأضاف يجري أيضا تقديم المساعدة الطبية اللازمة للمواطنين السوريين المتضررين من الزلزال في المستشفى الميداني الذي أقيم في مدينة حلب بمشاركة الوحدات العسكرية الروسية، والطواقم الطبية في القوات المسلحة البيلاروسية.

وفقا لجورينوف: خلال النهار تلقى 152 شخصا المساعدة، وما مجموعه 224 منذ 17 فبراير.

المصدر: تاس