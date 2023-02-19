بعد محافظة سيناء المصرية.. صور وفيديوهات لانحسار مياه البحر بلبنان وخبير يوضح (فيديو + صورة)

أثارت مقاطع فيديو وصور تظهر "تراجع مياه البحر" في منطقة عدلون اللبنانية وظهور تصدعات في صخور أحد الشواطئ، ضجة كبيرة في البلاد.

وأفاد أبناء المنطقة بأن المشاهد التي رصدوها غريبة، معتقدين أن ما ظهر مؤخرا في بحر عدلون قد يكون سببه الزلزال الذي ضرب تركيا، وفق ما ذكر موقع "لبنان 24".

في حين رأى ناشطون آخرون أنّه لا علاقة للزلزال والهزات بما شهده شاطئ المنطقة الجنوبية، مؤكدين أن المشهد عادي جدا، بينما التصدعات التي جرى تصويرها قد تكون قديمة ولا علاقة لها أبدا بالهزات التي حصلت.

مياه بحر ميناء عدلون تعود مسافة كبيرة للخلف pic.twitter.com/sr4pr6UgUO — Fouad Khreiss (@fouadkhreiss) February 19, 2023

بعد تراجع مياه البحر لمسافات كبيرة

شهود عيان أكدوا لنا ان المد الجذر على شاطئ الميناء لبلدة عدلون حركته غير عادية#موقع_عدلونpic.twitter.com/xLdqLaxjKn — إبراهيم (@thegodfatherr01) February 19, 2023

وفي تصريحات لـ"لبنان24"، أوضح الخبير في علم الزلازل ويلسون رزق أنه "لا علاقة أبدا بالهزات أو الزلزال الأخير بتراجع مستوى مياه البحر في تلك المنطقة أو في أي منطقة أخرى".

وأضاف أن هناك الكثير من العوامل الطبيعية التي تؤدي إلى تصدعات في بعض الصخور البحرية، مضيفا: "الربط بين الزلزال والهزات والتصدعات في صخور البحر إلى جانب تراجع مستوى المياه هناك، ليس دقيقا بدرجة كافية".

في حين ذكر رزق أن الفوالق الزلزالية الرئيسية التي تمر في لبنان وعددها 3، تتحرك بشكل دائم ومستمر، وأن لبنان يشهد يوميا بين 8 و10 هزات أرضية بدرجة 2 إلى 3 على مقياس ريختر، إلا أنه ما من أحد يشعر بذلك، متابعا: "الفالق البحري الموجود في لبنان أيضا يتحرك بشكل طبيعي، ومع هذا فإنه لا صحة أبداً لكل ما يثار باستمرار عن إمكانية حصول تسونامي في لبنان الذي يعتبر خارج دائرة الزلازل الكبرى".

هذ وشهدت شواطئ محافظة شمال سيناء في مصر انحسار منسوب مياه البحر المتوسط في ظاهرة تحدث لأول مرة، ما أثار الذعر.

المصدر: "لبنان 24"