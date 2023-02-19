تركي الفيصل يصف دعوة دول لـ"أوبك+" ضخ المزيد من النفط بـ"النفاق" ويرد على بايدن

رد رئيس الاستخبارات العامة الأسبق في السعودية الأمير تركي الفيصل على دعوة بعض الدول لـ"أوبك+" إلى ضخ المزيد من الإنتاج ولكنهم لا يضخون، بأنه نفاق، مفندا أقوال بايدن بشأن الغاز.

وفي تصريحات خلال مؤتمر ميونيخ للأمن 2023، قال الأمير تركي الفيصل: "كيف يمكنني أن أقولها؟ إنه نفاق..أعتقد أنه يجب أن يهتموا بما يقولون".

فيديو | ردا على الذين يدعون أوبك+ لضخ المزيد من الإنتاج وفي نفس الوقت لا يفعلون؟



الأمير تركي الفيصل: كيف يمكن أن أقولها، لكن هذا هو "النفاق" #الإخباريةpic.twitter.com/JfNnazgGQt — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 19, 2023

وأوضح أن "أوبك+ تسعى إلى استقرار أسواق النفط وليس إلى رفع الأسعار"، لافتا إلى أن الحاجة إلى زيادة إنتاج النفط ستأتي عندما يرتفع الطلب الصيني، و"أوبك+" وخاصة المملكة مستعدة لتلبية الطلب الضروري في جميع أنحاء العالم.

وأردف: " أتيت للتو من جلسة حول الطاقة وما أدهشني دعوات البعض في الغرب لوقف الاستثمار في الغاز والنفط لأنهم يتجاهلون حقيقة أنه لا يمكن التوقف لمدة عقد أو عقدين أو ثلاثة عقود أخرى، وهو ما أبلغه جو بايدن خلال رسالته للاتحاد وإذا كان يقول ذلك رغم أنه هو من أعلن الحرب على الوقود الأحفوري، واليوم وبعد أن أصبح رئيسًا عليهم أن يحذوا حذوه".

فيديو | الأمير تركي الفيصل: أوبك+ تسعى إلى استقرار أسواق النفط وليس إلى رفع الأسعار.. والمملكة مستعدة دائمًا لتلبية الطلب الضروري في جميع أنحاء العالم#هنا_الرياض#الإخباريةpic.twitter.com/OSFgsUxMXT — هنا الرياض (@herealriyadh) February 18, 2023

المصدر: "الإخبارية"