محافظ حلب: نعمل على تأمين المواد الإغاثية لجميع المتضررين من الزلزال

أكد محافظ حلب حسين دياب قرب افتتاح مراكز إيواء جديدة مؤهلة ومجهزة بمستلزمات أساسية بما يضمن الإيواء الدائم للأسر التي تضررت منازلها من الزلزال.

وقال المحافظ خلال مؤتمر صحفي: كل ما تم الحديث عنه سابقا كان في إطار الاستجابة الطارئة.

وأضاف: أمامنا الكثير من التحديات لكن التحدي الأكبر حين تصبح معالم الكارثة أكثر وضوحا.

وأكد على ضرورة رفع العقوبات: نطالب برفع العقوبات القسرية الظالمة عن الشعب السوري والتي كانت سببا أساسيا في عرقلة عملية الإنقاذ.

وذكر المحافظ: أن عدد ضحايا الزلزال في حلب بلغ 432 حالة وفاة و 714 جريح و6 مفقودين. في حين أن عدد الأبنية المنهارة بلغ 54 بناء، وهناك 13 ألف أسرة متضررة.

وأضاف: مراكز الإيواء التي تم فتحها في حلب بلغت 188مركزا، تم تشكيل 100 لجنة هندسية للكشف عن وضع الأبنية السكنية والمؤسسات الحكومية، الأبنية التي تم الكشف عن سلامتها حتى الان 11277 ألف بناء منها 8684 بناء بحالة سليمة

ولفت إلى أن: الطائرات المحملة بالمساعدات التي هبطت في مطار حلب وصلت الى 37 طائرة من 12 دولة

ومن المقرر عودة معظم المدارس للعملية التعليمية في حلب الأحد القادم.

المصدر: RT