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سوريا تصدر بيانا عقب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع مدنية في العاصمة دمشق الليلة الماضية

نتنياهو: نقاتل على جبهتين رئيسيتين الجبهة الداخلية والجبهة الإيرانية

أخبار العالم العربي

نتنياهو: نقاتل على جبهتين رئيسيتين الجبهة الداخلية والجبهة الإيرانية
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قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في بداية جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، "نحن نقاتل على جبهتين رئيسيتين ضد أعدائنا. الجبهة الداخلية، والجبهة الإيرانية".

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وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في بداية جلسة مجلس الوزراء: "نحن نقاتل على جبهتين رئيسيتين ضد أعدائنا. الجبهة الداخلية، والجبهة الإيرانية. وأمام الجبهة الداخلية، اتفقت في نهاية الأسبوع مع الوزير بن غفير، بشأن تشكيل فريق عمل خاص. أمام الجبهة الإيرانية فجهودنا لا تتوقف. إيران تحاول تقويض تماسكنا كشعب والإضرار بمعنوياتنا الوطنية".

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