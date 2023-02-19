سوريون ينعون صيدلانية شابة قتلت نتيجة القصف الإسرائيلي على دمشق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الشابة السورية ليليان عودة وهي صيدلانية قالوا إنها قتلت اليوم الأحد إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة دمشق.

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ولقي 5 أشخاص، وأصيب 15 آخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي جوي برشقات من الصواريخ استهدف نقاطا في دمشق ومحيطها، من ضمنها أحياء سكنية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر عسكري قوله، إن القصف "استهدف برشقات من الصواريخ بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين".

ومنذ سنوات تتعرض مواقع في سوريا إلى قصف إسرائيلي متكرر، كان آخره في 2 يناير 2023، أسفر عن مقتل جنديين وخروج مطار دمشق عن الخدمة لساعات.

Meet Syrian pharmacist Lilian Aoudi, murdered by Israel last night in Damascus. Rest in peace dear martyr. We will never forget. #Syrian_lives_matter#ApartheidIsraelpic.twitter.com/ztoOq80ZSJ — Fares Shehabi فارس الشهابي (@ShehabiFares) February 19, 2023

"Meet Syrian pharmacist Lilian Aoudi, murdered by apartheid Israel last night in Damascus. Rest in peace dear martyr. We will never forget." Fares Shehabi @ShehabiFares#Syrian_lives_matter#ApartheidIsraelpic.twitter.com/N67mqIJvvU — vanessa beeley (@VanessaBeeley) February 19, 2023

المصدر: RT