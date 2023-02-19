العراق.. السجن ست سنوات بحق شخصين روجا عملة مزيفة

أصدرت محكمة جنايات كربلاء في العراق، حكمين ضد مجرمين اثنين بالسجن لمدة ست سنوات بحق كل واحد منهما عن جريمة الترويج وشراء العملة المزيفة.

وذكر مجلس القضاء الاعلى أن "المجرمين ضبط بحوزتهما على مبلغ مزيف من العملة العراقية وقدره (992) ورقة من فئة (50) الف دينار عراقي كانا يقومان بالتعامل بها وترويجها في مركز المدينة".

وأضاف أن "هذه الاحكام تأتي استنادا لاحكام المادة ‏52 /1 / أ من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004".

المصدر: RT