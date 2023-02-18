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رئيس مجلس الأعيان الأردني يبعث رسالة لرئيس مجلس الشعب السوري

أخبار العالم العربي

رئيس مجلس الأعيان الأردني يبعث رسالة لرئيس مجلس الشعب السوري
Globallookpress
مساعدات إنسانية من الأردن لمنكوبي الزلزال في سوريا
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تلقى رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ رسالة تعزية بضحايا الزلزال من رئيس مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية فيصل عاكف الفايز.

وعبّر الفايز من خلال الرسالة، باسمه وباسم أعضاء مجلس الأعيان، عن تعازيه ومواساته وتضامنه مع أهالي ضحايا الزلزال المدمر.

وأكد الفايز مساندة ووقوف الشعب الأردني إلى جانب أشقائه في سوريا في مواجهة الكارثة الإنسانية التي حلت بهم وكان سببها الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية فجر 6 فبراير الجاري.

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هذا وقد استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الأربعاء الماضي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، أيمن الصفدي، الذي زار دمشق لأول مرة منذ عام 2011.

وأفادت رئاسة الجمهورية السورية بأن الصفدي نقل للأسد تحيات وتعازي الملك عبد الله الثاني، وأكد أن الأردن قيادة وشعبا يتضامن مع الشعب السوري لما ألمّ به جراء الزلزال، وسيستمر بتوصيات من الملك تقديم كل ما يمكن لمساعدة سوريا والشعب السوري لتجاوز هذه المحنة ودعم جهود الحكومة السورية في إغاثة المتضررين من شعبها.

واعتبر الصفدي أن على دول العالم أن تتعامل مع هذه المحنة وفقا للمبادئ الإنسانية بحيث يتم إيصال المساعدات والمواد الإغاثية المطلوبة لجميع المناطق المنكوبة دون تمييز ودون تسييس للوضع الإنساني الذي يعيشه السوريون.

المصدر: سانا

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