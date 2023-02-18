الرئيس التونسي يأمر الأمينة العامة لكونفدرالية النقابات الأوروبية بمغادرة تونس خلال 24 ساعة

بأمر من الرئيس التونسي قيس سعيد، طلبت السلطات اليوم السبت، مغادرة الأمينة العامة لكونفدرالية النقابات الأوروبية إيستار لانش، خلال 24 ساعة من تاريخ إخطارها بأنها شخص غير مرغوب فيه.

وجاء في البلاغ: "بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، دعت السلطات التونسية المختصة المدعوة إيستار لانش التي شاركت اليوم السبت 18 فبراير 2023 بمدينة صفاقس في مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل، وأدلت بتصريحات فيها تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي، إلى مغادرة تونس وذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه".

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واعتبر البلاغ الرئاسي أن العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل "أمر يعنيه وحده، ولا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها، فالسلطة والسيادة بيد الشعب الذي أحبّه كما قال الزعيم النقابي الخالد فرحات حشاد في الخطاب الذي ألقاه في شهر نوفمبر 1951 بعد مجزرة النفيضة التي ذهب ضحيتها عدد من الشهداء الأبرار".

وكانت إيستار لانش التي شاركت في التجمع العمالي لولاية صفاقس صرحت في وقت سابق، "أن أية هجمة على اية نقابة بأي مكان تعتبر هجمة على كل النقابات في أنحاء العالم".

واسترسلت قائلة إن "النقابات جزء من الحل لا جزء من المشكل، وأن التجارب السابقة أثبتت أن كل الحكومات الناجحة، هي الحكومات التي جلست إلى طاولة التفاوض والحوار مع النقابات.. ."

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء