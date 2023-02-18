وزير الخارجية السعودي: الوضع الراهن في سوريا لا يجب أن يستمر

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن هناك إجماعا في العالم على أن الوضع الراهن في سوريا لا يجب أن يستمر.

وقال الوزير السعودي اليوم السبت، حول الوضع في الجمهورية العربية السورية، خلال جلسة حوارية في مؤتمر ميونخ للأمن: "يجب معالجة وضع اللاجئين السوريين في الخارج والجانب الإنساني بالداخل".

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الجدير بالذكر أن دمشق علقت يوم أمس على أنباء نقلتها وكالة "سبوتنيك" حول عزم وزير الخارجية السعودي زيارة العاصمة السورية قريبا بعد 11 عاما من القطيعة بين البلدين.

وقال مصدر مطلع لـRT إنه لا يوجد حديث في دمشق حاليا إلا عن زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى العاصمة السورية دمشق، بعد الأنباء التي تحدثت عن زيارة مرتقبة له.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين انقطعت منذ بدء الصراع في البلاد عام 2011.

المصدر: العربية