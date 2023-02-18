وزارة التموين المصرية تنفي شائعة أقلقت المواطن

نفت الحكومة المصرية صحة الشائعات التي تفيد، بوقف صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية، بداية الشهر المقبل.

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جاء ذلك عقب تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بعزم الحكومة المصرية وقف صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية بدءا من الشهر المقبل.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، أن لا صحة لهذه الشائعات، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وأكدت الوزارة، أن الحكومة ستستمر في صرف الدعم الاستثنائي للأسر المحتاجة، على البطاقات التموينية حتى الـ 30 من يونيو 2023، بقيمة 100 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم ‏أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة التموينية التي تشمل ‏أسرتين أو ثلاث أسر، و300 جنيه للبطاقات التي تضم أكثر من 3 أسر.

وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي تكلفة الدعم تقدر بـ 8.5 مليار جنيه مصري، وأنه سيتم صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية من كافة المنافذ التموينية، والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي، والشركات التابعة للوزارة، في كافة محافظات الجمهورية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأكاذيب، وتلقي المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

المصدر: RT