شكري يلتقي لعمامرة ويبحثان مسار العلاقات الثنائية ومتانة الصداقة بين بلديهما

التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، نظيره الجزائري، رمطان لعمامرة، على هامش الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وتناولا اهتمام بلديهما.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزيرين بحثا مسار العلاقات الثنائية وما تعكسه من أواصر تاريخية عميقة تجمع بين البلدين الشقيقتين، فضلا عن تبادل الرؤى حول القضايا محل اهتمام الجانبين.

وأضاف، بأن اللقاء ركز على تناول سبل تعزيز العمل الجماعي الإفريقي تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة تكثيف العمل الإفريقي المشترك بما يدفع جهود تحقيق السلم والأمن والرخاء في القارة، لا سيما في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تفرضها الأوضاع الدولية الراهنة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية بأنه تم الاتفاق على مواصلة التشاور حول مجمل الملفات ذات الاهتمام المشترك.

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المصدر: وجه مصر