السجن 30 عاما لجزائري دهس ستة عسكريين في فرنسا عام 2017

قضت محكمة الجنايات الخاصة في باريس اليوم الجمعة بسجن الجزائري حمو بن الأطرش 30 عاما لإصابته ستة عسكريين فرنسيين صدمهم بسيارته عام 2017، مؤكدة الحكم الابتدائي.

ودانت المحكمة ابن الأطرش (42 سنة) "بمحاولة اغتيال أشخاص لهم سلطة عامة على صلة بمشروع إرهابي"، فيما كانت النيابة العامة قد طلبت السجن المؤبد.

هذا وشمل الحكم منع ابن الأطرش من دخول الأراضي الفرنسية نهائيا إثر انقضاء مدة محكوميته.

وفي بداية الجلسة، قال مكتب المدعي العام: "إنه عنيف، لا يمكن السيطرة عليه، متمرد على كل ما نحن عليه وليس مستعدا لأن يتغيّر".

وأفادت المحامية العامة مانون برينول بأنه كان لدى ابن الأطرش "رغبة في تنفيذ عملية قتل جماعي"، مشددة على "الخطورة البالغة" للمتهم الذي ظهر على كرسي متحرك يستعمله منذ أن أصيب بالرصاص أثناء توقيفه.

وأثناء المحاكمة، نفى المتهم بشكل قاطع أنه كان ينوي دهس العسكريين، موضحا أنه "شعر بوعكة" في سيارته ثم فر خوفا من أن "يطلق الرصاص عليه".

جدير بالذكر أنه في 9 أغسطس 2017، في لوفالوا-بيريه في الضواحي الغربية لباريس، كان حمو بن الأطرش يقود سيارته عندما دهس عسكريين كانوا يستعدون للقيام بدورية، ثم فر قبل توقيفه بعد خمس ساعات على طريق سريعة قرب كاليه في شمال فرنسا، وأصيب ستة عسكريين في الحادث، ثلاثة منهم بجروح خطيرة.

المصدر: "فرانس برس"