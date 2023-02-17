عبد الملك الحوثي: الأمريكيون والغرب يحتلون البلدان ويؤسسون حكومات عميلة للتنكيل بمعارضيهم

أكد زعيم حركة "أنصار الله" الحوثية، عبد الملك الحوثي، أن الأمريكيين والغرب يحتلون البلدان ويؤسسون حكومات عميلة للتنكيل بكل من يعارض هيمنتهم عليها.

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وفي كلمة له، قال عبد الملك الحوثي: "أعداء الأمة يروجون للفساد الأخلاقي والجرائم الأخلاقية بما فيها الزنا وما يسمى بالمثلية ويسعون للضغط على الدول لاعتمادها وهذا من أسوأ الجنايات على البشر".

وأضاف: "الأعداء من خلال نشر الجرائم الأخلاقية يريدون تدنيس المجتمع البشري ليتقبل كل جرائمهم، وينتزعون منه قيم العزة والكرامة".

وأكمل الحوثي: "الأمريكيون ومن معهم ينتهكون سيادة الدول ويتدخل سفراؤهم في كل شيء ويصدرون التوجيهات كحاكم على أي بلد من البلدان".

وأردف: "أعداء الأمة يصنعون الأزمات السياسية ويستثمرون فيها من أجل إشغال شعوبنا بالصراع الدائم وإلهائهم عن النهضة والبناء"، مضيفا: "يقوم الأمريكيون بفرض العملاء والجهلة على الشعوب وفي مفاصل مؤسسات الدولة للإضرار بها ضررا بالغا".

واستطرد: "الأمريكيون أيضا يباشرون الهجوم العسكري والعدوان مثل غزوهم للعراق وأفغانستان وعدوانهم على اليمن واحتلالهم لفلسطين..عمل الأمريكيون على زعزعة أمن أمتنا عبر إنشاء الجماعات التكفيرية والضغط على الأنظمة لتسهيل عملياتها، والجماعات التكفيرية صناعة أمريكية غربية لتشويه الإسلام".

وتابع: "يعمل الأمريكيون على احتكار إنتاج وبيع الأسلحة والتقنيات المتعلقة بذلك وتسخيرها للفتن ومصالحهم".

وشدد الحوثي على أن الأمريكيين يريدوننا أمة ضعيفة عاجزة لا تمتلك القدرات للدفاع عن نفسها، متابعا: "يسعى الأمريكيون لضمان تفوق العدو الإسرائيلي عسكريا وتقنيا ويبررون جرائمه بحق الفلسطينيين وبقية شعوب أمتنا ويوفرون الحماية الأممية له..الشعب الفلسطيني يعيش يوميا المظلومية الكبرى والقتل والسجن وتدمير المنازل واحتلال الأراضي".

وأكمل: "يعمل الأمريكيون على زراعة الفتن بين دول المنطقة على خلفيات دينية ومناطقية ويحركون أبواقهم لتبنيها في داخل الشعوب..الأمريكيون يوظفون المنظمات الدولية لضرب دول المنطقة تحت غطاء دولي كمجلس الأمن والأمم المتحدة"، مضيفا: "الأمم المتحدة ومجلس الأمن لا يقفون إلى جانب شعوب أمتنا وكل مواقفهم منحازة لصالح الأعداء".

المصدر: "المسيرة"