على خطى الإمارات.. السعودية تكشف عن عدد طائراتها لنقل المساعدات إلى سوريا وتركيا

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بمغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة من مطار الملك خالد الدولي اليوم الجمعة، إلى مطار غازي عنتاب التركي لنقل المساعدات الإنسانية.

وأوضحت "واس" أن الطائرة تحمل على متنها 75 طنا من السلال الغذائية والمواد الإيوائية تشتمل على الخيام والبطانيات والحقائب الإيوائية، إضافة إلى المواد الطبية التي تشتمل على محاليل وريدية، ومحاليل لعلاج حالات الجفاف، وأدوية ومسكنات للآلام للكبار والصغار، وأدوية للأمراض المزمنة كالضغط والسكري، وأدوية لأمراض البرد، ومعقمات، وكريمات لعلاج الحساسية والحروق.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

هذا ولفتت وزارة الدفاع الإماراتية في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم، إلى أن عملية "الفارس الشهم 2" متواصلة لدعم تركيا وسوريا في مواجهة آثار الزلزال، مشيرة إلى أنه تم ارسال إجمالي 91 طائرة شحن محملة بالمساعدات إلى تركيا وسوريا حتى الآن.

المصدر: "واس" + RT