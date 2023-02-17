سفينة مساعدات إيطالية لمتضرري زلزال سوريا

وصلت إلى مرفأ بيروت باخرة إيطالية تحمل مساعدات من إيطاليا والاتحاد الأوروبي لمتضرري الزلزال الذي تعرضت له سوريا في الـ 6 من فبراير الجاري.

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وأوضح الهلال الأحمر العربي السوري، اليوم الجمعة، في منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن الصليب الأحمر اللبناني سينقل حمولة الشاحنة ليسلمها له عبر الحدود، بحضور القائم بأعمال السفارة الإيطالية ماسيميليانو دانتونو، ومدير مكتب المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية في سوريا لويجي باندولفي.

ووصلت إلى مطار بيروت الدولي في الـ 11 من فبراير الجاري طائرة عسكرية إيطالية، تحمل مساعدات طبية لمتضرري الزلزال في سوريا.

المصدر: RT