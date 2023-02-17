مصر.. محكمة النقض تقلص فترة سجن شقيق أشهر وزير مالية في عهد مبارك في قضية كبرى

قضت محكمة النقض بقبول نقض بطرس رؤوف بطرس غالي شقيق وزير المالية المصري السابق في عهد مبارك يوسف بطرس غالي المحكوم بالسجن 30 سنة والغرامة 5 ملايين جنيه.

إقرأ المزيد

وجاء قبول النقض في قضيتي تهريب آثار إلى إيطاليا من من ميناء الإسكندرية، إذ عاقبته المحكمة في كل قضية بالسجن 15 سنة، قبل ان تقرر محكمة النقض قررتتحفيف العقوبة إلى 5 سنوات.

وكانت التحقيقات قد كشفت أن القطع المستردة بلغت 21660 عملة معدنية، إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالًا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبي ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت في وقت سابق بطرس رؤوف بطرس غالي وآخرين بالسجن 30 سنة والغرامة 5 ملايين جنيه، في قضيتي تهريب آثار إلى إيطاليا من من ميناء الإسكندرية، إذ عاقبته المحكمة فى كل قضية بالسجن 15 سنة.

وذكرت أوراق الفضية أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى العام وخضعت لإجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.

المصدر: القاهرة 24