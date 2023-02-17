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بالفيديو.. حريق كبير في مصنع للزيوت بعجمان

مال وأعمال

بالفيديو.. حريق كبير في مصنع للزيوت بعجمان
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تمكنت فرق الدفاع المدني في مدينة عجمان الإماراتية من السيطرة على حريق كبير في مصنع لزيوت التشحيم في منطقة صناعية عجمان.

وقع الحادث عند الساعة الثالثة والنصف من فجر اليوم الجمعة، ونتج عنه احتراق المصنع وبناية سكنية ومطبعة ومستودعات وعدد من السيارات المتوقفة في الموقع.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق حاليا، بالمشاركة مع وحدات دعم من الشارقة ودبي وأم القيوين في عمليات الإطفاء، ومساندة ودعم من شرطة عجمان.

المصدر: "البيان"

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