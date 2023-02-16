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ما زالت مستمرة حتى اليوم.. رحلات "الفارس الشهم 2" الإماراتية إلى سوريا وتركيا

أخبار العالم العربي

ما زالت مستمرة حتى اليوم.. رحلات
Globallookpress
مساعدات إنسانية تصل إلى مطار دمشق الدولي بعد كارثة الزلزال
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لليوم الـ 11 على التوالي، تستمر الإمارات العربية المتحدة في إرسال المساعدات الإغاثية للمتضرين من الزلزال في كل من سوريا وتركيا والتي تأتي ضمن عملية "الفارس الشهم 2".

وبلغ عدد الرحلات المنفّذة إلى سوريا 44 طائرة شحن محملة بمواد إغاثية بوزن 1660 طنا وكذلك 34 طائرة شحن محملة 447 طنا إلى تركيا.

وبذلك يصبح عدد الرحلات 78 شحنة حملت على متنها 2107 أطنان من المواد الغذائية والطبيّة وخيم إيواء حتى الآن.

وعلى التوازي، تستمر فرق البحث والإنقاذ الإماراتية في مساعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال أجهزة ومعدات نوعية في مجال البحث والإنقاذ.

المصدر: وام

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