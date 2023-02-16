رئيس الحكومة المغربية يتباحث مع رئيسة بنك أوروبا

أجرى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الخميس بالرباط، مباحثات مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رونو باسو، التي كانت مصحوبة بمجموعة من مسؤولي البنك.

وأوضحت رئاسة الحكومة المغربية، في بلاغ لها، أن عزيز أخنوش رحب بدينامكية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على صعيد مواكبة التنمية الاقتصادية في المملكة، من خلال تعبئة استثمارات تهم قطاعات مختلفة.

وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض مختلف أوجه علاقات التعاون بين المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم في العديد من المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، والشراكات مع المؤسسات العمومية ومع القطاع الخاص.

وأكد رئيس الحكومة المغربية تطلعه إلى "مواصلة تعزيز الشراكة بين الطرفين وفق استراتيجية طموحة، وذلك عبر تسريع تطور مجال الاقتصاد الأخضر، ومواجهة الإجهاد المائي، وإنجاح الجهوية المتقدمة باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية للجهات، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي، وخفض التفاوتات الإقليمية".

وأشادت أوديل رونو-باسو بـ"الأشواط التي قطعها المغرب في مجال تقوية وعصرنة شبكة البنيات التحتية، ومحطات تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة".

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المصدر: "هسبريس"