مصرع 5 فلسطينيين في مصر أثناء عودتهم إلى غزة

لقي 6 أشخاص مصرعهم، بينهم 5 فلسطينيين، وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم سيارتين في محافظة الإسماعيلية بمصر.

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تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة تقل فلسطينيين مع سيارة نقل، أثناء سيرهما على طريق "الإسماعيلية - القاهرة" في منطقة المنايف بمدخل مدينة الإسماعيلية.

أسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص من بينهم 5 فلسطينيين، وإصابة 3 آخرين بإصابات متنوعة، حيث دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بعدد 8 سيارات وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفيات المحافظة.

وأكد شهود عيان أن الفلسطينيين كانوا في طريق عودتهم إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري بشمال سيناء، فيما تقوم السفارة الفلسطينية في القاهرة بمتابعة الحادث.

المصدر: المصري اليوم