الإدارة الذاتية تسحب مساعداتها من معبر في الشمال بعد رفض المعارضة السورية المسلحة دخولها

أعلنت الإدارة الذاتية سحب المساعدات الإنسانية المقدمة من الإدارة الذاتية من معبر أم جلود، بعد بقائها لأكثر من 7 أيام بانتظار الموافقة للدخول لشمال غرب سوريا.

وصرح صادق الخلف الرئيس المشترك للإدارة العامة للمحروقات وعضو خلية الأزمة في الإدارة الذاتية بسحب المساعدات الإنسانية المقدمة من الإدارة الذاتية من معبر أم جلود.

وأضاف "هذه المساعدات هي 30 صهريج محمّل بالمشتقات النفطية المقدمة من الإدارة الذاتية للأهالي المنكوبين في شمال وغرب سوريا؛ جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا".

وأكد الخلف "وقفت هذه الصهاريج المحملة بالمشتقات النفطية على معبر أم جلود لمدّة أكثر من سبعة أيام تنتظر الموافقة من الطرف الآخر للدخول لشمال غرب سوريا لكن دون جدوى".

المصدر: RT