"تحيا مصر" يفتح حسابا مصرفيا لجمع التبرعات لمنكوبي الزلزال في سوريا

أعلن صندوق "تحيا مصر" التابع للرئاسة المصرية عن تخصيص الحساب رقم (037037- إغاثة سوريا) في كل البنوك المصرية، لجمع التبرعات لمنكوبي الزلزال في سوريا.

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ويهدف الحساب الذي أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفتحه لتلقى المساهمات من داخل وخارج مصر لإغاثة ضحايا الزلزال الذي تعرضت له سوريا وتلبية الاحتياجات المعيشية والدوائية وغيرها للأشقاء السوريين، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لإغاثة سوريا.

وخصص الصندوق الخط الساخن رقم 15118 لتلقي الاستفسارات، وتفاصيل المساهمات العينية، فضلا عن إمكانية المساهمة عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للصندوق https://tahyamisrfund.org

يأتي ذلك بعد تلقي صندوق تحيا مصر خلال الأيام الماضية، عددا من طلبات المشاركة في إغاثة سوريا، وقام الصندوق بتسيير قافلة محملة بنحو 140 طنا من المواد الغذائية والملابس والأمتعة والأغطية ومستحضرات العناية الشخصية وغيرها من مواد الإغاثة تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية.

الجدير بالذكر أن صندوق "تحيا مصر" يعمل على مواجهة الكوارث والأزمات على المستوى المحلي والدولي، تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية.

وشارك في المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة، وتنظيم القوافل الطبية لعدد من الدول الإفريقية.

المصدر: RT