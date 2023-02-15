الجيش الأمريكي يؤكد مقتل القيادي في "داعش" إبراهيم القحطاني بعملية في سوريا

أكدت القيادة المركزية الأمريكية مقتل عضو بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي يدعى إبراهيم القحطاني، كان مسؤولا عن هجمات التنظيم على مراكز اعتقال عناصر "داعش".

وكشف بيان القيادة الأمريكية عن ضبط أسلحة متعددة وذخيرة وحزام ناسف، خلال العملية ذاتها التي تمت في العاشر من فبراير.

وذكر البيان أن هناك أكثر من 10 آلاف معتقل من "داعش" محتجزون في سوريا.

A partnered D-ISIS raid on Feb 10th resulted in the seizure of multiple weapons, ammo, and a suicide belt. We can confirm Ibrahim Al Qahtani, an ISIS official associated with planning ISIS detention center attacks, was killed in the raid. 10,000+ ISIS detainees are held in Syria. pic.twitter.com/ivzwfAA3kY — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 15, 2023

المصدر: RT