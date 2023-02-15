 
مباشر

الجيش الأمريكي يؤكد مقتل القيادي في "داعش" إبراهيم القحطاني بعملية في سوريا

أخبار العالم العربي

الجيش الأمريكي يؤكد مقتل القيادي في
Legion-Media
الجيش الأمريكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/urfw

أكدت القيادة المركزية الأمريكية مقتل عضو بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي يدعى إبراهيم القحطاني، كان مسؤولا عن هجمات التنظيم على مراكز اعتقال عناصر "داعش".

وكشف بيان القيادة الأمريكية عن ضبط أسلحة متعددة وذخيرة وحزام ناسف، خلال العملية ذاتها التي تمت في العاشر من فبراير.

وذكر البيان أن هناك  أكثر من 10 آلاف معتقل من "داعش" محتجزون في سوريا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا