مصر.. تحركات حكومية عاجلة لإنقاذ القاهرة من الفوضى

تبدأ الحكومة المصرية بدعم من القوات المسلحة، مرحلة جديدة من إعادة تطوير وتأهيل بعض المناطق العشوائية في نطاق القاهرة الكبرى.

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وأعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية في مصر، الانتهاء من المخططات التفصيلية لـ82 قرية و18 مدينة، و3 مناطق، بتكلفة 50 مليون جنيها.

وأوضح آمنه أن ذلك ضمن المخططات الاستيراتجية المدرجة بخطة العام المالي الحالي 2022 - 2023، من خلال بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، منوهًا إلى أهمية المخططات التفصيلية كركيزة أساسية لإحداث التنمية بمدن المحافظات وقراها.

وأوضح آمنة، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن المخططات التفصيلية التي تم الانتهاء منها لـ 18 مدينة تتضمن، مدن: الفيوم واطسا وطامية وابشواري وسنورس بمحافظة الفيوم، ومدن قلين وبرج البرلس وسيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ، ومدينتي منشأة القناطر والعياط بمحافظة الجيزة، ومدينتي السرو وفارسكور بمحافظة دمياط، ومدينتي بني سويف وسمسطا بمحافظة بني سويف، ومدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

وتابع أنه تم الانتهاء من المخطط التفصيلي لـ3 مناطق داخل المدن والامتدادات العمرانية بمحافظتي الدقهلية والمنيا، إضافة إلى 82 قرية بمحافظات مطروح والقليوبية والغربية ودمياط والمنيا والوادي الجديد".

وأشار إلى أن ملف المخططات التفصيلية للمدن والقرى يحظى بأهمية كبيرة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية وتنظيم أعمال البناء والقضاء بشكل نهائي على العشوائيات والبناء المخالف واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكل مراكز ومدن المحافظات.

ووافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إعادة تخطيط بعض المناطق على مستوى الجمهورية، وتشمل المناطق المستهدف إعادة تخطيطها:

منطقة كورنيش النيل بحي الساحل، وتبلغ مساحة هذه المنطقة 154.5 فدان.

منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون، وتبلغ مساحة هذه المنطقة 14.62 فدان.

منطقة كورنيش النيل بالمعادي ودار السلام وأثر النبي، وتبلغ مساحة هذه المنطقة 1642.75 فدان.

وقال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية "تطوير العشوائيات سابقا"، إن مفهوم إعادة التخطيط بشكل عام ينطبق على المناطق العشوائية أو غير المخططة التي تستهدف الحكومة إعادة تخطيطها وتطويرها.

وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضرية أن إعادة التخطيط قد تشمل أيضا إزالة عقارات ومنازل متعارضة مع المحاور الجديدة، مثلما حدث مع محور شينزو آبي الجديد في محافظة القاهرة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية