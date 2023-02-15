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الإمارات تقدم 50 مليون دولار إضافية لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا

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الإمارات تقدم 50 مليون دولار إضافية لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا
AP
سوريا
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أمر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من زلازل سوريا.

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وسيتم تخصيص 20 مليون دولار من المبلغ الإضافي لتنفيذ مشاريع إنسانية، استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل بشأن سوريا، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات إلى جهود الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين من أجل مزيد من العون على جميع المستويات الإغاثية للتخفيف من تداعيات تلك الكارثة الإنسانية.

وكان الرئيس الإماراتي قد وجه مؤخرا بتقديم مبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمتضررين من الزلازل في سوريا، إضافة إلى 50 مليون دولار أخرى إلى تركيا.

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم العاشر على التوالي إرسال مساعداتها الإغاثية إلى المتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا، حيث سيرت الدولة 70 طائرة إلى سوريا وتركيا حتى الآن.

وسيرت الإمارات إلى سوريا 38 طائرة تحمل قرابة 1.243 طنا من المساعدات الغذائية والطبية، إضافة إلى 2893 خيمة لإيواء قرابة 20 ألف شخص.

إلى جانب إرسال فريق للبحث والانقاذ مكون من 42 شخصا لتنفيذ مهام البحث والانقاذ في المناطق المتأثرة من الزلازل.

المصدر: وام

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