وزير الدفاع السوداني: اتفاقية جوبا لا بدّ أن تكون أساس أي اتفاق قادم

قال وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم، إن اتفاقية جوبا للسلام "لا بد أن تكون الأساس لأي اتفاق قادم، ولا يمكن تجاوزها مع الاحتفاظ بنسبها في السلطة والمجلس التشريعي".

وخلال ورشة تقييم تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان في يومها الثاني بجوبا بحضور الوساطة وجميع الأطراف، قال إبراهيم إن شدد إبراهيم على ضرورة التمسك باتفاقية سلام جوبا في هذا التوقيت باعتباره ناقش كل الجوانب وكافة القضايا السودانية بشفافية متكاملة.

وطالب الوزير السوداني بأهمية تكوين الآلية القوميّة الخاصة بتقويم وتقييم الاتفاقية، وأشار إلى أن الحكومة في ما يخص إقليم دارفور خطت خطوات متقدمة.

وأكد إبراهيم الاستعداد والجاهزية للتدريب والتأهيل لحماية المدنيين لاستتباب الأمن بدارفور، وكشف عن خطة وزارته لعام 2023م عن استيعاب خمس كتائب من الحركات المسلحة، وأعرب عن أمله في أن تسهم مخرجات الورشة في تنفيذ الاتفاقية.

المصدر: وكالة السودان للأنباء