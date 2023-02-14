إخلاء عقار مائل مكون من 12 طابقا بمحافظة الجيزة في مصر (صور)

تلقى حي السلام أول بمحافظة الجيزة في مصر بلاغا بوجود ميل في أحد العقارات، وعلى الفور انتقل رئيس الحي إلى موقع البلاغ، وتم إخلاء العقار للحفاظ على أرواح المواطنين.

وبدأت الجهات المعنية بحي الهرم، تنفيذ أعمال الإزالة اليدوية لعقار فيصل المائل بمحافظة الجيزة، يوم السبت الماضي، وإخلاء العقارات المجاورة من السكان حفاظا على سلامتهم.

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والعقار عبارة عن برج سكني مكون من 15 طابقا، في منطقة العروبة بحي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، وتمت إزالة 3 طوابق من العقار حتى الآن، حيث تتم أعمال الإزالة يدويا، وذلك تحسبا إلى حدوث أي أضرار مادية أو خسائر أثناء إزالة العقار.

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المصدر: القاهرة 24